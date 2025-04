Tatverdächtige einer mutmaßlichen Raubserie festgenommen

Nr. 0868

Einsatzkräfte nahmen heute früh drei Jugendliche in Prenzlauer Berg fest. Nach bisherigen Ermittlungen sprachen die drei Tatverdächtigen im Alter von 14 und 16 Jahren gegen 3:30 Uhr einen 38-Jährigen im Mauerpark an und fragten diesen nach einer Zigarette. Kurz darauf schlug ihm einer der mutmaßlichen Räuber mit der Faust ins Gesicht und der 38-Jährige fiel zu Boden. Die beiden übrigen Komplizen forderten den Angegriffenen zur Herausgabe seines Portemonnaies auf, woraufhin dieser sein vorhandenes Bargeld aushändigte. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Gleimstraße. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 14-Jährigen und die beiden 16-Jährigen noch in der Nähe fest. Während der Maßnahmen wurde bekannt, dass die drei Tatverdächtigen mutmaßlich auch für einen Raub auf einen 19-Jährigen, gegen 2:30 Uhr an der Kreuzung Brunnenstraße/Bernauer Straße, sowie auf zwei 16-Jährige, gegen 2:20 Uhr auf dem Weinbergsweg, verantwortlich sein könnten. Die Einsatzkräfte brachten die drei Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.