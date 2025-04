Beim Linksabbiegen Radfahrerin angefahren

Nr. 0867

Ein Autofahrer fuhr gestern Nachmittag in Wannsee gegen eine Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 43-Jährige gegen 17:40 Uhr von Potsdam kommend auf der Königsstraße, als er vor der Kyllmannstraße nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte. Dabei soll er die auf dem Radweg fahrende 54-Jährige übersehen haben. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin über die Motorhaube hinweg und erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Ein Verkehrsermittlungskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.