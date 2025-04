Polizisten angegriffen

Nr. 0866

Ein Mann griff gestern Abend in Mitte einen Polizisten an und leistete erheblichen Widerstand bei den weiteren Maßnahmen. Gegen 18:20 Uhr beobachteten zwei zivil eingesetzte Polizeikräfte einen 20-Jährigen dabei, wie er plötzlich nach vorangegangenem Streitgespräch mit einem 24-Jährigen, mit diesem in körperliche Auseinandersetzungen geriet. Sie gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und trennten die beiden, wobei der Jüngere jedoch die Flucht ergriff. Einer der Beamten holte ihn ein und hielt ihn fest. Der 20-Jährige schlug ihm jedoch ins Gesicht und wehrte sich bei der anschließenden Festnahme so sehr, dass der Polizist mehrere Verletzungen an Kopf und Brust erlitt und seinen Dienst vorzeitig in einem Krankenhaus beenden musste. Auch bei den anschließenden erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einem Polizeigewahrsam leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand und schlug dabei seinen Kopf wiederholt selbst gegen eine Zellentür. Erst nach Androhung einer Fesselung wegen seines eigengefährdenden Verhaltens beendete der 20-Jährige sein Verhalten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen übernommen.