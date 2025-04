Kind in Anwohnerstraße angefahren

Nr. 0865

In den gestrigen Mittagsstunden fuhr ein Motorradfahrer in Spandau ein Kind an. Die Zeugenaussagen ergaben, dass der 64-Jährige gegen 13:45 Uhr eine private Anwohnerstraße zwischen Magistratsweg und Haberlandweg in Richtung Haberlandweg mit seinem Motorrad befuhr, als plötzlich ein Neunjähriger an einer schwer einsehbaren Stelle von rechts auf den Weg rannte. Beide konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen. Der Motorradfahrer fuhr gegen das Kind, welches stürzte und Verletzungen am Kopf erlitt. Unter Begleitung eines Notarztes und des Vaters brachten alarmierte Rettungskräfte das Kind zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Verkehrsermittlungskommissariat der Polizeidirektion 2 (West).