Geld geraubt – Trio festgenommen

Nr. 0864

Zivile Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 nahmen gestern Vormittag in Charlottenburg drei Männer nach einem Überfall auf einen Mann fest. Gegen 11:10 Uhr griff ein 21-Jähriger einen 58-Jährigen auf der Hardenbergstraße mit Schlägen an und raubte ihm eine Tüte, in der sich eine größere Menge Bargeld befand. Dieses Geld hatte der Ältere zuvor in einer nahegelegenen Bankfiliale abgeholt. Der Jüngere flüchtete anschließend mit der Beute. Einsatzkräfte, die sich in der Nähe befanden und auf das Geschehen aufmerksam wurden, nahmen den mutmaßlichen Räuber anschließend auf der Knesebeckstraße fest und stellten das geraubte Geld sicher. Zwei mutmaßliche Mittäter im Alter von 31 und 49 Jahren wurden noch in der Nähe ebenfalls festgenommen. Der Angegriffene erlitt Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Das festgenommene Trio wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.