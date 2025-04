Mit Messer niedergestochen

Nr. 0863

Ein bislang Unbekannter stach gestern Nachmittag einen Mann in Hellersdorf nieder. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen sprachen drei Männer gegen 16:45 Uhr einen 26-Jährigen auf einem Parkplatz an der Hellersdorfer Straße an. Aus diesem Ansprechen entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Einzelnen und dem Trio. Aus diesem Trio lösten sich im Verlauf des Streites zwei Personen heraus und verließen den Ort. Der Verbliebene hingegen stach mehrfach auf den 26-Jährigen ein und fügte diesem Bein- und Rumpfverletzungen zu. Anschließend flüchtete er in Richtung Lily-Braun-Straße. Von Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) dauern an.