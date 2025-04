Mann mit Schere verletzt

Nr. 0860

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung in den Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll aus bislang unbekannten Gründen ein 41-jähriger Mann gegen 20 Uhr mit einem Unbekannten am Nettelbeckplatz in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Im Zuge dessen soll der Fremde den 41-Jährigen mit einer Schere angegriffen haben, ehe es Passanten gelungen ist, die Männer zu trennen. Der Tatverdächtige flüchtete in der Folge über die Gerichtstraße in Richtung Adolfstraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er mit Stichverletzungen im Bereich des Gesichts und des Nackens stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.