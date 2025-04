Auto gegen Baum gefahren – mehrere Verletzte

Nr. 0859

Gestern Abend kam es in Nikolassee zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 21:15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer eines BMW auf der Havelchaussee in Richtung Spandau. Während seines Überholmanövers im Bereich einer Kurve auf Höhe eines Parkplatzes verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, einem Kilometerstein und einem Baum. Die überholte Autofahrerin leistet sofort Erste Hilfe und alarmierte die Feuerwehr. Sie blieb unverletzt. In dem BMW des 19-Jährigen befanden sich noch eine 19-jährige Beifahrerin und ein 20-jähriger Beifahrer. Alle drei Insassen wurden mit Verletzungen am Rumpf zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser gebracht. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrer des BMW Alkohol getrunken haben soll. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Havelchaussee für eine Stunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).