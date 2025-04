Diebstahl aus Kraftfahrzeug nach Autopannenmasche

Nr. 0858

Gestern Mittag ereignete sich ein Diebstahl mit trickreicher Begehungsweise in Charlottenburg. Zeugen beobachteten gegen 12 Uhr, wie eine Autofahrerin in der Kantstraße von zwei Unbekannten auf ihre beschädigten Reifen angesprochen und so abgelenkt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ergriff einer der Täter eine hochwertige Handtasche aus dem Fahrzeuginneren und stieg danach mit seinem Komplizen in ein bereitgestelltes Fluchtfahrzeug. In der Handtasche soll sich ein fünfstelliger Geldbetrag befunden haben, den die 53-Jährige zuvor in einem Geldinstitut abgehoben haben soll. Ein Bundespolizist in Zivil beobachtete die Tat, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und stellte sich mit gezogener Dienstwaffe vor den VW. Daraufhin fuhr der Fahrer des Fluchtwagens auf den Bundespolizisten zu, der nur durch einen Ausfallschritt zur Seite vermeiden konnte, vom Fluchtfahrzeug angefahren zu werden. Im Anschluss gab er zwei Schüsse auf einen hinteren Fahrzeugreifen ab. Die Täter flüchteten mit ihrem Fahrzeug ins Stadtgebiet. Es wurde niemand verletzt. Am späten Nachmittag wurde das Tatfahrzeug in der Nähe des Tatortes gefunden und beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat für Kraftfahrzeugdelikte der Polizeidirektion 2 (West) fahndet nach den Tätern und führt die weiteren Ermittlungen.