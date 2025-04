Autofahrerin fährt Kind an und schleift es mit

Nr. 0856

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte aufgrund eines Verkehrsunfalls nach Westend alarmiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach lenkte eine 67-Jährige ihren Smart gegen 17:30 Uhr über die Reichsstraße in Richtung Steubenplatz. Kurz hinter der Kreuzung zur Eschenallee querte sie den dortigen Zebrastreifen und vernahm laut eigener Aussage einen lauten Knall. Um zu prüfen, woher dieser rührt, hielt sie kurz darauf an und stellte mit Erschrecken fest, dass sich unter ihrem Fahrzeug ein Kind samt Fahrrad befindet. Hinzueilende Zeuginnen und Zeugen sowie die Mutter des Jungen, die sich zum Unfallzeitpunkt wenige Meter hinter ihrem Sohn befunden haben soll, befreiten den Vierjährigen und wählten den Notruf. Die Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.