Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 0855

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher in Prenzlauer Berg fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 12:30 ein 39-Jähriger verdächtige Geräusche im Hausflur wahrgenommen haben. Anschließend stellte er beim Aufschließen seiner Wohnungstür in der Hosemannstraße fest, dass seine Wohnung verwüstet war. Als er zurück zum Hausflur ging, habe er zwei unbekannte Männer die Treppe nach unten rennen sehen. Er folgte den beiden mutmaßlichen Wohnungseinbrechern und filmte sie mit seinem Handy bei ihrer Flucht. Auf einem Parkplatz rannten die beiden zu einem Fahrzeug, in dem sich ein dritter Mann befand. Es soll zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und den beiden Flüchtenden gekommen sein, bei der dem 39-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der Dritte stieg aus dem Wagen, trat an den 39-Jährigen heran und würgte ihn, sodass er zu Boden stürzte. Als der Verfolger am Boden lag, nahm der unbekannte Dritte das Handy des 39-Jährigen an sich und flüchtete mit dem Fahrzeug. Mit Unterstützung von Passanten gelang es dem 39-Jährigen einen der mutmaßlichen Täter festzuhalten. Der andere flüchtete zu Fuß. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend wurde der 42-jährige Festgenommene dem ermittelnden Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) zur Prüfung eines Haftbefehls überstellt. Während der weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es im näheren Umfeld des Tatortes zu mindestens zwei weiteren Wohnungseinbrüchen gekommen ist. Ob und inwieweit der Festgenommene und seine Komplizen für diese Einbruchstaten verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.