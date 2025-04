Festnahmen nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Nr. 0854

In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in Marzahn gesprengt. Gegen 1:50 Uhr wurde die Polizei in die Allee der Kosmonauten alarmiert. Bisherigen Ermittlungen zufolge sprengten Heranwachsende den Automaten mit einem Böller. Durch die Sprengung wurde der Bereich des Ausgabefachs beschädigt. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen zwei Tatverdächtige am Tatort fest. Die Festgenommenen im Alter von 18 und 19 Jahren kamen nach der Feststellung ihrer Identitäten auf freien Fuß. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.