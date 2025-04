Rassistische Beleidigungen in der S-Bahn

Nr. 0853

Gestern Abend wurde über die Internetwache der Polizei Berlin eine Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher und terroristischer Organisationen in Adlershof zur Anzeige gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 38-jährige Frau gegen 14:30 Uhr in einem Zug der S-Bahnlinie 45 in Richtung Südkreuz unterwegs gewesen, als am Bahnhof Adlershof eine fünfköpfige Personengruppe hinzugestiegen sei. Die Gruppe, bestehend aus drei Männern und zwei Frauen, habe rassistische Äußerungen über eine weitere Frau in der Bahn gemacht, woraufhin die 38-Jährige eingeschritten sei und sie aufgefordert habe, dies zu unterlassen. Einer der Männer habe sie in der Folge beleidigt und den Hitlergruß gezeigt. Anschließend soll sich die Gruppe weiterhin abfällig über die 38-Jährige geäußert haben. Am Bahnhof Tempelhof stieg die Frau aus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an und werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts geführt.