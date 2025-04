Transporter ausgeraubt

Nr. 0851

Gestern Vormittag ereignete sich ein Überfall auf einen Transporter in Charlottenburg. Den bisherigen Ermittlungen zufolge beluden ein 55- und ein 57-jähriger Mitarbeiter einer Werttransportfirma gegen 10:30 Uhr das Fahrzeug in der Schillerstraße mit Wertgegenständen, als ein maskierter Mann plötzlich auf den 57-Jährigen zu rannte und diesen mit einer Machete bedrohte. Zeitgleich näherte sich ein weiterer, mit einem Motorradhelm bekleideter Mann und sprühte dem 55-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht. Die Tatverdächtigen raubten anschließend Wertgegenstände und flüchteten. Der 55-Jährige musste mit Augenreizungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.