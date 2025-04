Beim Überholen gestürzt - Rollerfahrer im Krankenhaus

Nr. 0850

Nach einem Unfall in Wittenau landete ein Rollerfahrer gestern Abend im Krankenhaus. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach befuhr der 21-Jährige gegen 20:30 Uhr die Oranienburger Straße in Richtung Oraniendamm, als er auf Höhe der Bushaltestelle Dietrichinger Weg versuchte, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Dabei kollidierte er mit dem Bordstein der dortigen Verkehrsinsel und stürzte. Der 54-jährige Autofahrer, der einen Zusammenstoß mit dem Verunfallten verhindern konnte, leistete dem 21-Jährigen – gemeinsam mit einem weiteren Zeugen – Erste Hilfe und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, in dem er am Fuß operiert wurde und anschließend stationär verblieb. Im Rahmen der ersten Unfallbearbeitung kam nicht nur heraus, dass der Rollerfahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch die Kennzeichen an dem von ihm genutzten motorisierten Zweirad nicht zu diesem gehören und in Fahndung stehen. Darüber hinaus führte der 21-Jährige Betäubungsmittel und Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich und erweckte den Eindruck, selbst unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Sowohl die Drogen als auch das Geld und der Roller wurden beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen dauern an.