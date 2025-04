Angegriffen und in den See getreten

Nr. 0849

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Reinickendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Unbekannte gegen 18 Uhr einen 31-jährigen Mann am Ufer des Schäfersees nach einem Streitgespräch mehrfach geschlagen sowie getreten haben. Anschließend hätten die Tatverdächtigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf des Mannes geschlagen und ihm mit einem unbekannten Gegenstand eine Schnittverletzung am Hals zugefügt. Im weiteren Verlauf sollen sie ihn erneut getreten haben, wodurch der Mann in den See fiel, und dann zunächst in Richtung U-Bahnhof Franz-Neumann Platz sowie weiter entlang der Residenzstraße geflüchtet seien. Ersthelfende zogen den 31-Jährigen ans Ufer und versorgten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.