Nr. 0848

Weil er einen Mitarbeiter einer kirchlichen Einrichtung in Charlottenburg homophob beleidigt und bedroht haben soll, wurde ein Mann gestern Vormittag vorläufig festgenommen. Gegen 9 Uhr erhielten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 den Auftrag, zu einer randalierenden Person in die Jebensstraße zu fahren. Dort trafen die beiden Polizisten unter anderem auf einen 28-Jährigen, der angab, im Rahmen seines sozialen Dienstes in einen Disput mit einem Bedürftigen geraten zu sein. Dabei wollte sich Letztgenannter nicht von dem Hilfeleistenden bedienen lassen. Im weiteren Verlauf soll der bis dato Unbekannte den 28-Jährigen mehrfach homophob beleidigt und bedroht haben. Noch auf dem Weg in ein Polizeigewahrsam, in den der Tatverdächtige zum Zweck einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam, äußerte sich der 32-Jährige abfällig. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen, erhielt zuvor aber noch einen Platzverweis für die kirchliche Einrichtung am Bahnhof Zoologischer Garten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.