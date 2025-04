Mann fremdenfeindlich beleidigt und bespuckt

Nr. 0846

Heute wurde ein Mann im Hansaviertel beleidigt und bespuckt. Der 36-Jährige erschien auf einem Polizeiabschnitt und zeigte an, dass er gegen 9:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie 7 in Fahrtrichtung Potsdam Hauptbahnhof unterwegs war. Dort geriet er mit einem unbekannt gebliebenen Mann in verbale Streitigkeiten, der ihn im weiteren Verlauf fremdenfeindlich beleidigte und den Hitlergruß in seine Richtung zeigte. Bevor er den Zug verließ, bespuckte der Mann den 36-Jährigen und flüchtete anschließend. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.