Kinderwagen auf die Fahrbahn geschubst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0845

Mit der Bitte um Mithilfe sucht die Polizei Berlin nach Zeuginnen und Zeugen, die eine körperliche Auseinandersetzung am Montag, den 7. Oktober 2024 im Ortsteil Buch beobachtet haben.

Kurz nach 18 Uhr schubste ein Mann im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einer Frau, den Kinderwagen der damals 28-Jährigen samt Säugling vom Gehweg der Wiltbergstraße in Höhe der Hausnummer 23 auf die Fahrbahn. Hierbei musste ein Auto, das zur anliegenden Zufahrtsstraße eines Parkplatzes vor dem S-Bahnhof Buch abbog, stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Kinderwagen zu vermeiden. Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts sucht nunmehr insbesondere nach der Fahrerin oder dem Fahrer des Autos, um sie oder ihn als Zeuge oder Zeugin für das Ermittlungsverfahren zu gewinnen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer kennt die Fahrerin oder den Fahrer?

• Wer kann Angaben zur Fahrerin oder zum Fahrer machen?

• Wer kann Angaben zum Fahrzeug machen?

• Wer kann etwas zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen?

Hinweise richten Sie bitte an die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911333, per E-Mail, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle.