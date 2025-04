Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei

Nr. 0844

In der vergangenen Nacht flüchtete ein Autofahrer in Prenzlauer Berg vor der Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen wollten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 gegen 1 Uhr einen Autofahrer auf der Karl-Marx-Allee überprüfen. Als die Polizeikräfte das Blaulicht einschalteten und den 21-jährigen Fahrer mittels des Anhaltesignals zum Stoppen aufforderten, beschleunigte dieser und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Während der Fahrt missachtete der Fahrer an mehreren Kreuzungen die Vorfahrtsregeln, so dass andere Verkehrsteilnehmende bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz hinter der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße bremste der 21-Jährige dann unvermittelt ab, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem dahinterfahrenden Einsatzwagen kam. Dadurch wurden drei Einsatzkräfte verletzt. Sie konnten ihren Dienst dennoch fortsetzen. Der Fahrer öffnete nach dem Unfall die Tür, flüchtete zu Fuß weiter und wurde kurze Zeit später durch Polizeikräfte in der Nähe festgenommen. Auch der 25-jährige Beifahrer wurde festgenommen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Beide Fahrzeuginsassen wurden für eine Blutentnahme zu einem Gewahrsam gebracht und konnten anschließend ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).