Mit Schusswaffe Geschäft ausgeraubt – Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Nr. 0840

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Ermittlung eines Tatverdächtigen. Am 25. Oktober 2024 betrat der Gesuchte gemeinsam mit einem weiteren Mann gegen 19 Uhr ein Schuhgeschäft an der Gutschmidtstraße 22 in Britz. Sie forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines messerähnlichen Gegenstandes die Öffnung des Wertschrankes, aus dem sie Bargeld, eine rote Box für Reserveschlüssel sowie eine Bankkarte entnahmen. Anschließend flüchten die Tatverdächtigen mit der Beute durch die Notausgangstür in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den Gesuchten?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen machen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664–473113, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.