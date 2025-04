Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 0837

Bei einem Unfall in Oberschöneweide zog sich ein Motorradfahrer in der vergangenen Nacht Verletzungen am Rücken und den Händen zu. Den bisherigen Ermittlungen zufolge parkte ein 58-jähriger Mann gegen 23:20 Uhr mit einem VW Golf vom südlichen Fahrbahnrand der Wilhelminenhofstraße in Fahrtrichtung Edisonstraße aus und wendete dann auf der Wilhelminenhofstraße in Richtung Siemensstraße. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Motorradfahrer, der in Richtung Edisonstraße fuhr. Der 46-jährige bremste und versuchte auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und landete auf der Motorhaube des Pkw. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte den Mann am Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Unfall hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.