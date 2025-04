Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Nr. 0835

Gestern Abend kam es in Buckow zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer eines weißen VW auf der Gerlinger Straße in Richtung Drusenheimer Weg. Während seines Überholmanövers fuhr der 22-Jährige frontal gegen die Fahrerseite eines ausparkenden Skoda, in dem sich der 25 Jahre alte Fahrer befand. Der VW stieß daraufhin mit einem parkenden Renault zusammen, landete auf einem unbefestigten Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Der Renault wurde durch den Zusammenstoß gegen ein hinter ihm parkendes Auto geschoben. Der überholte Autofahrer wich der Situation aus und stieß mit einem parkenden Smart zusammen. Das führte dazu, dass vier parkende Autos beschädigt wurden. Alle drei Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).