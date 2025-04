Gefährliche Köperverletzung

Nr. 0834

Gestern Morgen soll in Moabit eine Frau von einem Mann angegriffen worden sein. Gegen 8 Uhr habe sich die 41-jährige Frau auf einer Bank in der Lehrter Straße hingelegt, wo sie dann unvermittelt von einem 38-Jährigen angegriffen worden sein soll. Er soll mit einem Feuerzeug und einer Deospray-Dose eine Flamme auf den Oberkörper der Frau gerichtet haben, so dass ihre Haare Feuer fingen. Dann habe sich der Mann vom Ort entfernt. Gegen 13:20 Uhr soll der 38-Jährige die Frau erneut attackiert haben. Sie habe nun mit dem Rücken auf der Bank gelegen und er habe sie mit einem Ruck an den Beinen gezogen, sodass sie auf ihren Bauch fiel und an einem Ellenbogen verletzt wurde. Dienstkräfte konnten den Tatverdächtigen und zwei Zeugen ausfindig machen. Der 38-Jährige wurde festgenommen und wird einem Bereitschaftsgericht vorgeführt. Die 41-Jährige erlitt Schmerzen im Bauchbereich und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).