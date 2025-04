Kontrolle über Auto verloren – Unfall

Nr. 0833

Gestern Mittag hat eine Frau in Neukölln die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einer Straßenlaterne kollidiert. Dabei wurde sie schwer verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte die 44-Jährige gegen 12:30 Uhr einen Parkplatz an der Neuköllner Straße mit ihrem Auto verlassen, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Sie durchbrach die geschlossene Parkplatzschranke, überquerte mit dem Fahrzeug die Neuköllner Straße und fuhr dann gegen einen Lichtmast. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der 55-jährige Beifahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Die Berliner Feuerwehr trennte die Straßenlaterne vom Strom und baute sie ab. Für die Dauer der Maßnahmen vor Ort war die Neuköllner Straße zwischen Groß-Ziethener Chaussee und Bildhauerweg für den Straßenverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).