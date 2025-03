Frau angegriffen und lebensgefährlich verletzt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0829

Am Dienstag, den 11. März 2025 wurde eine Frau von einem Mann in Tiergarten angegriffen. Auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Kurfürstenstraße zwischen 19 und 20 Uhr soll der 43-Jährige der 33-Jährigen zuerst mit geballten Fäusten gegen ihren Oberkörper geschlagen haben, wodurch sie zu Fall gekommen sein soll. Daraufhin habe der Angreifer auf die am Boden liegende Frau mehrfach eingetreten. Die Frau, bei der es sich um eine Prostituierte handeln soll, konnte zunächst vor dem Tatverdächtigen aus dem Bahnhof fliehen, soll jedoch auf Höhe der Kreuzung Kurfürstenstraße Ecke Frobenstraße vom ihm eingeholt worden sein. Dort habe der 43-Jährige seinen Angriff mit einer Metallstange fortgesetzt und schließlich von ihr abgelassen. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert wurde.

Wer kann Angaben zur Tat machen?

Wer hat im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer hat im Zusammenhang mit dem oben genannten Sachverhalt Videos oder Bilder gefertigt?

Hinweise nimmt das für den Schwerpunkt Menschenhandel zuständige Fachkommissariat beim Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-942314, per E-Mail oder über die Internetwache Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.