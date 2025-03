Auffindesituation deutet auf Tötungsdelikt hin – Mordkommission ermittelt

Nr. 0828

Gestern Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer leblosen Person in Friedrichshain alarmiert. Eine Zeugin rief gegen 4 Uhr die Feuerwehr zu einem verletzten Mann in einem Mehrfamilienhaus an der Petersburger Straße. Trotz Reanimation konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Verletzungsbild und Auffindesituation deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Die Hintergründe sowie die Identität des durch eine Verletzung mit einem Messer zu Tode gekommenen Mannes sind Gegenstand der Ermittlungen der 8. Mordkommission. Die Ermittlungen dauern an.