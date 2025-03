Mann nach Schüssen verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 0827

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Hakenfelde durch Schüsse verletzt. Gegen 14:45 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Schusswaffe in der Straße Brauereihof. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schoss ein 20-Jähriger unvermittelt mehrmals mit einer scharfen Schusswaffe auf einen 36-Jährigen. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß und stieg Zeugenangaben zufolge in ein Taxi. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 konnten kurz darauf den mutmaßlichen Schützen festnehmen und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, aus dem er der mit den weiteren Ermittlungen betrauten Kriminalpolizei überstellt worden ist. Der 36-Jährige erlitt Schussverletzungen an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Im Rahmen der Tatortarbeit wurde zudem eine Beschädigung an einem Auto festgestellt, die mutmaßlich auf einen Streifschuss eines Projektils auf der Motorhaube zurückzuführen sein könnte.