Einbruch in Uhrenfachgeschäft

Nr. 0826

Gestern Vormittag brachen bislang Unbekannte in Charlottenburg in eine Boutique eines weltweit vertretenen Uhrenherstellers ein. Gegen 10:15 Uhr lösten die Einbrecher in der Filiale am Kurfürstendamm Bewegungsmelder aus, nachdem sie auf der Hofseite des Geschäfts eine Wand durchbrochen hatten. Sie zerschlugen Vitrinen, entwendeten diverse Armbanduhren und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.