Volksverhetzung vom Balkon aus

0825

Gestern Abend soll ein Mann in Haselhorst seine Nachbarschaft antisemitisch beleidigt haben. In der Gartenfelder Straße soll der 39-Jährige gegen 18 Uhr seine 68-Jährige Nachbarin und seinen 42-jährigen Nachbarn über den Balkon hinweg mit judenfeindlichen Parolen beleidigt haben. Anschließend habe der mutmaßliche Täter versucht, die beiden Personen mit einem Stuhl zu schlagen. Er gibt an, von dem 42-Jährigen ebenfalls beleidigt worden zu sein. Ein Alkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von rund 2,23 Promille. Gegen ihn wurden Strafermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.