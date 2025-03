Antisemitisch beleidigt und beraubt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0823

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Am 23. August 2024 gegen 2:30 Uhr soll der Unbekannte in der Ringbahn zwischen den Bahnhöfen Tempelhof und Südkreuz einen 23-jährigen Mann antisemitisch beleidigt haben. Am Bahnhof Südkreuz trafen die beiden Personen erneut aufeinander. Anschließend soll der Tatverdächtige den 23-Jährigen im Quartiersweg mit Schlägen sowie Tritten angegriffen und diesem sein Handy sowie Bargeld geraubt haben. Der Angegriffene erlitt durch die Tat Verletzungen am Kopf, dem Oberkörper sowie Armen und Beinen.

etwa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,75 m bis 1,85 m groß

athletischer Körperbau

kurzes, braunes Haar

bekleidet mit einer grauen Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, einer blauen langen Jeanshose und weiß blauen Turnschuhen

er trug weiße kabellose In-Ear Kopfhörer, eine graue Umhängetasche schräg über den Oberkörper und eine Uhr am rechten Handgelenk

Wer kann Angaben zur Identität und/ oder dem Aufenthaltsort des gesuchten Verdächtigen geben?

Wer hat den Verdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Gesuchten geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer 030 4664 953 528, per Telefax unter der Nummer 030 4664 953 599, per E-Mail, über die Internetwache Berlin sowie durch jede andere Polizeidienststelle entgegen.