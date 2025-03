Sachbeschädigungen an mehreren Gebäuden

Nr. 0819

Gestern Abend kam es in der Stresemannstraße in Mitte zu einer Sachbeschädigung an dem Gebäude des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Zeuginnen beobachteten gegen 20:30 Uhr die mutmaßliche Täterin, als sie mit weißer Farbe Schmierereien mit politischem Inhalt auf ein Schild und eine Fensterscheibe des Gebäudes sprühte. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die 49-jährige Tatverdächtige in der Nähe fest. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme konnten weitere Sachbeschädigungen an Gebäuden festgestellt werden, die nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls von der 49-Jährigen verursacht worden sein sollen. Bei den beschädigten Objekten handelt es sich um ein Gebäude eines Verlaghauses am Askanischen Platz in Kreuzberg. Die Glasfassade wurde mit Schriftzügen in weißer Farbe beschädigt. Im weiteren Verlauf konnten in der Wilhelmstraße an einem Kunstobjekt vor einer Parteizentrale weitere Beschädigungen mit weißer Farbe festgestellt werden. Auch die Glasfassade einer Buchhandlung in der Stresemannstraße wurde mit weißer Farbe beschädigt. In der Alten Jakobstraße stellten die Einsatzkräfte ähnliche Beschädigungen an einem Gebäude der Bundesdruckerei fest, die zuvor von einer Zeugin und einen Zeugen mitgeteilt wurden. Hier wurden die Fassade und ein Schaufenster mit Schriftzügen in weißer Farbe beschädigt. Die Tatverdächtige wurde nach Feststellung ihrer Personalien entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.