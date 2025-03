Taxifahrer angegriffen

Nr. 0814

Mehrere Personen griffen in der vergangenen Nacht einen Taxifahrer in Friedrichshain an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten mehrere Personen gegen 1:50 Uhr in der Revaler Straße in ein Taxi steigen. Es entwickelte sich ein Streit, woraufhin der 43-jährige Fahrer eine Mitnahme der Personen verweigerte. Daraufhin griffen ihn drei Personen an. Zudem versuchten sie, ihn aus dem Fahrzeug zu ziehen. Polizeieinsatzkräfte, die auf die Situation aufmerksam wurden, schritten daraufhin ein. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger versuchte zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Er wurde zu Boden gebracht und festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 43 Jahren wurde ebenfalls festgenommen und leistete dabei erheblichen Widerstand. Auch eine tatverdächtige Frau im Alter von 37 Jahren wurde festgenommen. Da der Verdacht bestand, dass alle unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen, erfolgten in zwei Fällen Atemalkoholmessungen sowie in einem Fall eine Blutentnahme. Des Weiteren wurden erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt. Anschließend kamen alle drei Personen wieder auf freien Fuß.

Drei Beamte erlitten im Zuge der Festnahmen und Widerstandshandlungen Verletzungen. Sie mussten ihren Dienst daraufhin beenden, um sich in ärztliche Behandlungen zu begeben. Der Taxifahrer erlitt eine Wunde am Kopf, die er zunächst jedoch nicht behandeln lassen wollte. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.