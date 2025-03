Personen im Park angegriffen

Nr. 0813

Eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen griff in der vergangenen Nacht mehrere Personen in einem Park in Schöneberg an. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Gruppe im Rudolph-Wilde-Park gegen 22:20 Uhr wahllos auf mehrere Personen eingeschlagen und auch Reizgas versprüht haben. Als alarmierte Polizeieinsatzkräfte eintrafen, waren keine Tatverdächtigen mehr am Ort. Acht Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr am Ort behandelt. Die weiteren Ermittlungen werden wegen besonders schweren Landfriedensbruchs von der Kriminalpolizei der Direktion 4 geführt.