Überfall auf Fahrdienstleister – Staatsanwaltschaft und Polizei suchen weitere Geschädigte

Gemeinsame Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0790

Zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren werden verdächtigt, am Nachmittag des 17. März 2025 in der Ringstraße in Kaulsdorf einen 62-Jährigen Fahrdienstleister überfallen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 62-Jährige die beiden Jugendlichen gegen 14 Uhr in die Ringstraße befördert haben. Dort soll einer der Jugendlichen den 62-Jährigen angegriffen haben, als dieser dem rechts neben dem Angreifer sitzenden anderen Jugendlichen Wechselgeld übergab. Dabei soll der mutmaßliche Komplize dem 62-Jährigen sein Portemonnaie aus der Hand gerissen haben. Anschließend seien die beiden Jugendlichen aus dem Fahrzeug geflüchtet.

Der Fahrdienstleister konnte die Verfolgung der Jugendlichen aufnehmen. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen im Rahmen weiterer Ermittlungen im Umfeld des Tatortes einen der 16-Jährigen fest. Beim bereits Festgenommenen fanden die Kräfte das mutmaßlich entwendete Geld und ein Gefäß mit betäubungsmittelsuspekter Substanz. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er anschließend nach Absprache mit seinen Eltern entlassen.

Der andere 16-Jährige konnte heute Morgen an seiner Wohnanschrift aufgrund eines Haftbefehls festgenommen werden und wurde heute zum Zwecke der Verkündung des Haftbefehls einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Überfall zu einer gleichgelagerten Serie von Taten gehört.

Geschädigte gleichgelagerter Straftaten, die selbige noch nicht zur Anzeige gebracht haben, werden daher gebeten, sich umgehend bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Intensivtäterkommissariats der Polizeidirektion 3 (Ost) unter der Telefonnummer (030) 4664-373220 zu melden.