Tankstelle überfallen – Unbekannter schießt mit Softairwaffe auf Mitarbeiter

Nr. 0789

Gestern Abend überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Lichterfelde. Gegen 20:55 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle am Ostpreußendamm. Nach den bisherigen Ermittlungen forderte er einen Mitarbeiter unter Vorhalten einer Waffe mittels Gesten zum Öffnen der Kasse auf. Als der 33-Jährige dieser Aufforderung nicht unmittelbar nachkam, schoss der unbekannte Täter mit der Softairwaffe in seine Richtung. Dabei soll der Mitarbeiter im Hüftbereich getroffen worden sein, blieb jedoch unverletzt. Unter dem Eindruck des Geschehens stehend öffnete der Angestellte schließlich zwei Kassen, aus denen der mutmaßliche Räuber Geld entnahm und mit der Tatbeute in Richtung Lichterfelder Allee flüchtete. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei übernahm die Tatortarbeit. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren Ermittlungen.