Unfall beim Rechtsabbiegen

Nr. 0788

Ein Lkw-Fahrer fuhr gestern Nachmittag in Wilhelmstadt eine Fahrradfahrerin beim Rechtsabbiegen an. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 30-Jährige gegen 16:40 Uhr zunächst auf der Wilhelmstraße Richtung Altstadt Spandau, als er auf Höhe des Kerstenwegs nach rechts auf die Nebenfahrbahn einfahren wollte. Zum selben Zeitpunkt fuhr die 53-Jährige mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Wilhelmstraße ebenfalls in Richtung Altstadt Spandau. Der Lkw-Fahrer fuhr gegen die Radfahrerin, die durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert wurde. Hierdurch erlitt die Fahrradfahrerin so schwere Verletzungen am Kopf, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Ermittlungen führt das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).