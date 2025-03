Straßenbahnfahrer von Fahrgast mit Anscheinswaffe bedroht

Nr. 0785

Gestern Abend wurde ein Straßenbahnfahrer im Ortsteil Prenzlauer Berg mit einer Anscheinswaffe bedroht. Als sich die Straßenbahn der Linie M10 gegen 19:45 Uhr in der Prenzlauer Allee Ecke Danziger Straße befand, machten Fahrgäste den Fahrer der Tram auf einen bewaffneten jungen Mann aufmerksam. Der 57-Jährige soll daraufhin die Fahrt unterbrochen und den 18-Jährigen angesprochen haben. Dieser habe dann wiederum die Waffe hervorgezogen und sie vor den Kopf des Fahrers gehalten. Unter dem Eindruck des Geschehens stehend setzte der 57-Jährige danach die Fahrt fort. Alarmierte Einsatzkräfte hielten die Straßenbahn in der Invalidenstraße Ecke Caroline-Michaelis-Straße an und nahmen den Tatverdächtigen, neben dem die Waffe unmittelbar auf dem Sitz lag, fest. Bei genauerer Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um ein Spielzeug handelte. Die Kräfte beschlagnahmten die Spielzeugwaffe als Tatmittel und verließen mit dem 18-Jährigen die Straßenbahn. Eine anschließend freiwillig von ihm gestattete Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Er kam in ein Polizeigewahrsam, das er nach durchgeführter Blutentnahme wieder verlassen durfte. Das örtliche Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen.