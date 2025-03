Verkehrsunfall zwischen Transporter und Tram

Nr. 0784

Gestern Mittag kam es in Köpenick zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr der 64-jährige Fahrer eines Transporters gegen 14 Uhr die Mahlsdorfer Straße in Richtung S-Bahnhof Köpenick. Kurz vor der Einmündung zur Kaulsdorfer Straße soll der Transporter-Fahrer gewendet haben, wobei es zum Zusammenstoß mit einer Tram der Linie 62, die in dieselbe Richtung unterwegs war, kam. Der 38-jährige Tramfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Transporters erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Sein 42-jähriger Beifahrer wurde am Rücken und an einem Bein verletzt. Beide wurden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).