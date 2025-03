Mit Schreckschusswaffe ausgeraubt

Nr. 0781

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Haselhorst eine Raubtat. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass zwei bislang noch unbekannte Männer gegen 1:15 Uhr einen 18- und einen 19-Jährigen auf dem Gehweg der Straße Am Juliusturm attackierten. Hierbei sollen die Tatverdächtigen mit einer Schreckschusswaffe geschossen und Pfefferspray eingesetzt haben. Zudem sei die Armbanduhr des 19-Jährigen geraubt worden. Nach erster medizinischer Versorgung brachten alarmierte Rettungskräfte die beiden am Kopf verletzten Angegriffenen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen des Raubkommissariats der Polizeidirektion 2 (West) dauern.