Sturz nach Überholversuch

Nr. 0779

Gestern Nachmittag kam es in Prenzlauer Berg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 60-Jähriger gegen 17:30 Uhr auf einem Radweg an der Prenzlauer Allee versucht haben, eine in gleicher Richtung fahrende, 35-jährige Radfahrerin zu überholen. Dabei sei es zur Berührung der Lenker gekommen, wodurch beide gestürzt seien. Der 60-Jährige erlitt einen offenen Bruch am Arm sowie Hautabschürfungen an einer Hand. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-jährige Radfahrerin zog sich Hautabschürfungen an der Hand und am Knie zu, benötigte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.