Diagonal über Kreuzung gefahren – Autofahrerin fährt Fahrradfahrer an

Nr. 0778

In Friedrichsfelde ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Den bisherigen Erkenntnissen nach querte der 75-jährige Radfahrer gegen 8:30 Uhr die Rhinstraße in Richtung Seddiner Straße. Hierfür soll er aus Richtung des Supermarkts kommend diagonal über die Kreuzung gefahren sein. Zeitgleich wartete eine 59-jährige Autofahrerin darauf, auf der Rhinstraße weiter Richtung Allee der Kosmonauten zu fahren. Als die Ampel für sie grünes Licht zeigte, fuhr sie los. Sie sah den Senior zu spät und fuhr ihn an. Durch den folgenden Sturz wurde der 75 Jahre alte Mann an Kopf und Fuß verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen.