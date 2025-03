Kistenweise Drogen gehandelt

Nr. 0777

Gestern Nachmittag nahmen Zivilkräfte in Grunewald vier Männer wegen des Verdachts des Drogenhandels fest. Sie beobachteten die Übergabe eines Umzugskartons gegen 14:30 Uhr in der Reinerzstraße durch einen 20-Jährigen. Dieser hatte zunächst den Insassen eines Audis zugewunken, ging daraufhin kurzzeitig in ein Wohnhaus und kam dann mit einem Umzugskarton wieder heraus, den er in den Kofferraum des Autos stellte, ohne ein einziges Wort mit den beiden 23-jährigen Fahrzeuginsassen zu sprechen. Die aufmerksam gewordenen Vollzugsbeamten kontrollierten zunächst das Fahrzeug samt Kartoninhalt: sie fanden mehrere Mobiltelefone, Geld im vierstelligen Bereich und mutmaßliches Cannabis. Daraufhin durchsuchten sie auch die Wohnung. Neben dem bereits genannten 20-Jährigen befand sich dort auch ein 21-Jähriger. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte weitere Kartons mit augenscheinlichem Haschisch und Marihuana im höheren zweistelligen Kilogrammbereich, drei Softairwaffen, eine Schreckschusswaffe und weiteres Geld. Die vier Männer verbrachten die Nacht in einem Polizeigewahrsam und wurden im Laufe des heutigen Tages von der Staatsanwaltschaft entlassen. Das Jugendkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt weiter.