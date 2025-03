Falsche Polizisten – Wer kennt sie?

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort dieser Personen machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Hinweise können an das zuständige Betrugskommissariat des LKA 2 in der Gothaer Straße 19, in 10823 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-925312 oder (030) 4664-925300, außerhalb der Bürodienstzeiten per E-Mail , über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.