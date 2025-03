Festnahme nach mutmaßlichem Drogenhandel

Nr. 0775

Für einen 20-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler endete der gestrige Abend in Alt-Hohenschönhausen in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen sollen Einsatzkräfte gegen 20:50 Uhr auf einen Pkw am Ostpreussendamm in Lichterfelde aufmerksam geworden sein. Die Kräfte beobachteten den Fahrzeugführer dabei, wie er mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelte und hielten den Wagen gegen 22:30 Uhr in der Große-Leege-Straße an. In dem Fahrzeug konnten Betäubungsmittel, Verkaufsutensilien, eine scharfe Schusswaffe sowie entsprechende Munition sichergestellt werden. Der 20-jährige Fahrer des Wagens wurde festgenommen und für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert. Seine Mitfahrer im Alter von 21, 22 und 24 Jahren wurden vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.