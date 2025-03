Pizzalieferant überfallen

Nr. 0773

Gestern Abend wurde ein Pizzalieferant in Schöneberg überfallen. Gegen 20:15 Uhr habe der Mann eine Bestellung in der Feurigstraße ausliefern wollen, als er unvermittelt von zwei Unbekannten mehrmals ins Gesicht geschlagen worden und dadurch zu Boden gegangen sei. Die beiden Angreifer sollen daraufhin die Jacke und die Umhängetasche des 22-Jährigen vergeblich nach Geld durchsucht haben. Anschließend flüchtete das Duo vom Tatort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Lieferanten, der eine Nasenbeinfraktur und eine Kopfplatzwunde erlitt, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.