Gegen Baum gefahren

Nr. 0772

Nach einem Unfall in Waidmannslust, bei dem gestern Nachmittag ein Auto gegen einen Baum prallte, musste der Fahrer des Wagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Opel, der gegen 15:15 Uhr von einem 83-Jährigen auf dem Zabel-Krüger-Damm in Richtung Oraniendamm gelenkt wurde, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß das Auto gegen einen Baum. Zum Unfallort alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrer mit einem Polytrauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.