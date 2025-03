Verkehrsunfall – E-Scooter-Fahrer verletzt

Nr. 0770

Gestern Nachmittag wurde ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf verletzt. Gegen 15 Uhr war ein Autofahrer in der Residenzstraße aus der Lindauer Allee kommend in Richtung Markstraße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand bog der 19-Jährige kurz vor der Rorschacher Zeile in die Einfahrt eines Supermarktes ein, querte dabei einen Radweg, auf dem ein 17-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs war und stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Dieser stürzte und erlitt eine Bauchverletzung sowie Nasenbluten. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.