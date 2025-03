Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0769

Gestern Vormittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade verletzt. Gegen 10:30 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall in der Wiesbadener Straße Ecke Taunusstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Fahrrad die Taunusstraße in Richtung Wiesbadener Straße und ein 60-Jähriger mit einem Auto die Wiesbadener Straße in Richtung Lichtenrader Damm. An der Kreuzung Wiesbadener Straße Ecke Taunusstraße soll der Radfahrer beim Anfahren des Autos mit diesem zusammengestoßen sein. Der Senior sei in Folge dessen über die Motorhaube des Wagens gerollt und mit seinem Kopf auf der Fahrbahn aufgeprallt. Der 81-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.