Verkehrsunfall beim Abbiegen

Nr. 0768

In Lichtenberg fuhr heute Vormittag ein Fahrer eines Transporters einen Fahrradfahrer an. Der 48-Jährige wollte gegen 11:15 Uhr gegenüber der Einmündung Alfredstraße von einer Nebenfahrbahn der Frankfurter Allee nach rechts auf die Selbige fahren. Zeitgleich fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Frankfurter Allee stadtauswärts. Der Radfahrer erlitt durch die Kollision und dem darauffolgenden Sturz Verletzungen im Gesicht, an den Armen und am Rumpf, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt.